Konya'da kan grubu uyuşmazlığı çapraz nakille aşıldı, iki kadın diyalizden kurtuldu - Son Dakika
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Konya'da kan grubu uyuşmazlığı çapraz nakille aşıldı, iki kadın diyalizden kurtuldu

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Konya\'da kan grubu uyuşmazlığı çapraz nakille aşıldı, iki kadın diyalizden kurtuldu
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Konya'da kan grubu uyumsuzluğu nedeniyle yakınlarından böbrek nakli olamayan iki diyaliz hastası kadın, eşlerinden yapılan çapraz nakille sağlığına kavuştu. NEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan operasyonlarla iki hasta da diyalizden kurtuldu.

Konya'da kan grubu uyumsuzluğu nedeniyle yakınlarından böbrek nakli olamayan iki diyaliz hastası kadının yüzü, eşlerinden yapılan çapraz nakille güldü.

Sınıf öğretmeni Emine Selcan Göktay (48), genetik böbrek hastası olduğu için yedi ay önce diyaliz tedavisi almaya başladı.

Nakil için Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Ünitesine başvuran Göktay'a, eşi Emre Göktay böbreğini vermek istedi ancak kan grubu uyuşmazlığı nedeniyle olumsuz yanıt alındı.

Doğuştan böbrek rahatsızlığı bulunan Fadimana Akboğa'nın (28) da 1 yıldır diyaliz tedavisi görmesi nedeniyle nakil için aile bireylerinin uygunluğu değerlendirildi. Akboğa'ya eşi Ahmet Akboğa'nın böbreği de kan grubu uyumsuzluğu nedeniyle nakil için uygun bulunmadı.

Bunun üzerine iki aile çapraz nakil programına dahil edildi.

Yapılan tetkiklerde Emre Göktay'ın böbreğinin Fadimana Akboğa'ya, Ahmet Akboğa'nın böbreğinin ise Emine Selcan Göktay'a uygun olduğu belirlendi.

Gerçekleştirilen operasyonların ardından iki hasta da sağlığına kavuştu.

"Bu şekilde bizi kardeş ailemizle eşleştirdiler"

İki çocuk annesi Emine Selcan Göktay, AA muhabirine, zorlu günlerinin nakille sona erdiğini söyledi.

Nakil sürecini anlatan Göktay, "Kan gruplarımız uyuşmadığı için böyle bir çapraz nakil yöntemi olduğunu öğrendik. Bu şekilde bizi kardeş ailemizle eşleştirdiler. Hazırlık süreçleri derken neticede ameliyatımız başarılı geçti. Bizim için organ nakli yeni bir hayatın başlangıcı gibi oldu. Aynı zamanda güzel insanlar tanıma fırsatı bulduk. Kardeş bir ailemiz oldu." diye konuştu.

Fadimana Akboğa'ya böbreğini veren Emre Göktay (51) ise çapraz nakil sayesinde bir kız kardeşi daha olduğunu ifade etti.

"Emine en büyük ablam oldu"

İki çocuk annesi Fadimana Akboğa da nakille çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Emine Selcan Göktay'a böbreğini veren Ahmet Akboğa (33) da eşine böbreğini veremeyince çapraz nakle gönüllü olduğunu söyledi.

Yaklaşık altı ay önce nakil için kendilerine ulaşıldığını aktaran Akboğa, şunları kaydetti:

"Dünya bizim oldu. Üç ay önce tahlilleri yaptırdık. Eşimde kateter takılıydı. Kateterin ucunda kan pıhtılaşması vardı. Üç ay onunla uğraştık. Emre ağabey ve ailesi sağ olsun bizi bekledi. Kan pıhtısı geçtikten sonra tekrar konseyden geçtik ve nakil olduk. Aslında hayat hepimizin içinde. Ben de onu çıkarttım ve Emine ablama verdim. Benim de dört kız kardeşim var, şimdi beş oldu. Emine en büyük ablam oldu."

"Hastalarımıza kan grubu uyumsuzluğunun umutsuzluk nedeni olmadığını gösterdik"

NEÜ Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Tevfik Küçükkartallar, nakillerin kadavradan ve hastaların gönüllü yakınlarından yapıldığını ifade etti.

Küçükkartallar, iki kadın hastanın diyalizden kurtulmasını sağlamak amacıyla nakil hazırlıklarına başladıklarını belirterek, "Hastaları ve vericilerini eşleştirerek çapraz nakli yaptık. Dolayısıyla bu hastalarımıza kan grubu uyumsuzluğunun umutsuzluk nedeni olmadığını gösterdik. Hastalarımızın diyalizden kurtulmasına vesile olduk." dedi.

Nakil ekibinden NEÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Halil Zeki Tonbul da Türkiye'de kadavradan naklin azaldığına dikkati çekerek, nakillerin büyük oranda canlı vericiden yapıldığını söyledi.

Organ naklinde kan grubu uyumunun önemini vurgulayan Tonbul, "Eşler arasında nakil yapabiliyoruz. Daha çok aile üyeleri, yakınları veriyor. Burada kan grubu uygunsuzluğunu aşmak adına çapraz nakiller yapıldı ve hastalarımız gayet sağlıklı durumda." diye konuştu.

Kaynak: AA
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