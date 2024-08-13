Konya'da kanadı kırık kartal bahçeye düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Konya'da kanadı kırık kartal bahçeye düştü

Geniş Video İzle

Konya'nın Kulu ilçesinde bir vatandaş bahçesinde bulduğu kanadı kırık kartalı Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim etti.

13.08.2024 18:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da kanadı kırık kartal bahçeye düştü

KONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde bir vatandaş bahçesinde bulduğu kanadı kırık kartalı Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim etti.

İlçeye bağlı Değirmenözü Mahallesi'nde ikamet eden 85 yaşındaki Mehmet Benli, bahçesinde bulunan üzüm asmalarının yanına gittiği sırada bahçesinde yerde kanadı kırık vaziyetteki kartalı gördü. Kartalı evinin balkonunda önüne et ve su koyarak beslemeye çalışan Mehmet Benli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Adrese gelen görevli tarafından karton kutuya konulan kartal Cihanbeyli Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Kartalın elektrik tellerine çarpmış olabileceğini ya da bir yerlere çarparak kanadının kırılmış olduğunu tahmin ettiğini belirten Mehmet Benli, "Hayvanın bir an önce gözetim altına alınarak tedavisinin tamamlanıp doğaya salınması için gereken yerlere telefon ederek bilgi verdik" dedi.

Kaynak: İHA

Milli Parklar Müdürlüğü, Kartal, Konya, Kulu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da kanadı kırık kartal bahçeye düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:59 Esenyurt’ta bir zincir markete ait depoda yangın çıktı Esenyurt'ta bir zincir markete ait depoda yangın çıktı
16:27 Kendisine verilen “ev“ sözü tutulmayınca camiyi 7 milyon liraya satışa çıkardı Kendisine verilen "ev" sözü tutulmayınca camiyi 7 milyon liraya satışa çıkardı
16:17 İsrail’de patlama sesleri Hamas, Tel Aviv’e 2 adet roketli saldırı düzenledi İsrail'de patlama sesleri! Hamas, Tel Aviv'e 2 adet roketli saldırı düzenledi
16:02 Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı
10:11 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
10:00 Selin Ciğerci’nin eski kocası, Survivor yıldızıyla aşk yaşıyor Selin Ciğerci'nin eski kocası, Survivor yıldızıyla aşk yaşıyor
09:54 MİT’ten uluslararası casusluk operasyonu Hayati öneme sahip bilgileri paylaşıyorlardı MİT'ten uluslararası casusluk operasyonu! Hayati öneme sahip bilgileri paylaşıyorlardı
09:37 Akşener, Kılıçdaroğlu’nun “İhanet“ sözünü yargıya taşıyor Akşener, Kılıçdaroğlu'nun "İhanet" sözünü yargıya taşıyor
09:20 Suriyeli Olimpiyat sporcusu, Almanya’ya iltica etti Suriyeli Olimpiyat sporcusu, Almanya'ya iltica etti
09:09 Acun Ilıcalı, 25 yaşındaki sevgilisiyle evleniyor Acun Ilıcalı, 25 yaşındaki sevgilisiyle evleniyor
09:04 CHP’de dengeleri değiştirecek iddia Tunç Soyer, Özgür Özel’e rakip olacak CHP'de dengeleri değiştirecek iddia! Tunç Soyer, Özgür Özel'e rakip olacak
08:49 Kaçak sünnet 7 yaşındaki çocuğu cinsel organından etti Kaçak sünnet 7 yaşındaki çocuğu cinsel organından etti
08:42 Süper Lig’de ilk hafta sona erdi İşte zirvedeki takım ve puan durumu Süper Lig'de ilk hafta sona erdi! İşte zirvedeki takım ve puan durumu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 19:05:14. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'da kanadı kırık kartal bahçeye düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement