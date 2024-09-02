Karapınar'da Kentsel Dönüşüm Kazısında İnsan Kemikleri Bulundu - Son Dakika
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Karapınar'da Kentsel Dönüşüm Kazısında İnsan Kemikleri Bulundu

Karapınar\'da Kentsel Dönüşüm Kazısında İnsan Kemikleri Bulundu

Konya'nın Karapınar ilçesinde Sultan Selim Camisi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yürütülen yıkım çalışmaları sırasında 3 kafatası ve kemik parçaları bulundu. Olayın ardından kazı durdurularak durum polise bildirildi. Emniyet ekipleri, bulunan kemiklerin yerini koruma altına alarak, Adli Tıp Kurumuna gönderdi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

02.09.2024 20:16
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Konya'nın Karapınar ilçesindeki kentsel dönüşüm alanında yürütülen yıkım çalışmaları sırasında insan kemikleri bulundu.

Sultan Selim Camisi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yıkım çalışması yapan işçiler, kazı esnasında 3 kafatası ve kemik parçaları gördü.

Kazı çalışmasını durduran belediye çalışanları, durumu polise bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kafatası ve birçok kemiğin bulunduğu yeri muhafaza altına aldı.

Kemikler Adli Tıp Kurumuna götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karapınar'da Kentsel Dönüşüm Kazısında İnsan Kemikleri Bulundu - Son Dakika

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