Konya'da kırtasiye denetimleri sıklaştı, fiyat etiketleri tek tek kontrol edildi - Son Dakika
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Konya'da kırtasiye denetimleri sıklaştı, fiyat etiketleri tek tek kontrol edildi

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Konya'da eğitim öğretim yılı öncesi Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, bir alışveriş merkezindeki kırtasiye mağazasında fiyat ve etiket denetimi yaptı. İl Müdürü Mustafa Çağlayan, denetimleri yoğunlaştırdıklarını belirterek sorun yaşayan tüketicilerin ALO 175 üzerinden kendilerine ulaşabileceğini söyledi.

Konya'da eğitim öğretim yılı öncesi kırtasiyelerde denetimler arttı.

Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince, bir alışveriş merkezinde bulunan kırtasiye ürünleri satış mağazasında yapılan denetimde, fiyatlar ve etiketleri kontrol edildi.

Denetime katılan İl Müdürü Mustafa Çağlayan, kentte kırtasiye ve okul ürünleri satışı yapılan işletmelerde denetimlerini yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Öğrenci ve velilerin güvenli alışverişi için sahada olduklarını belirten Çağlayan, şöyle konuştu:

"Yeni eğitim öğretim yılının açılmasına az bir süre kala illerde Ticaret İl Müdürlükleri olarak bizler kırtasiye denetimlerimizi yoğunlaştırmış bulunmaktayız. Sahada olmaya devam edeceğiz. Tüketicilerimizden, öğrencilerimizden, öğretmenlerimizden sorun yaşayan olursa bize ulaşmalarını istiyoruz. Yani ALO 175 üzerinden, HFA üzerinden veya bizim Ticaret İl Müdürlüğümüzü direkt arayarak sorunlarını iletirlerse biz anında müdahale ederiz. Geliriz, denetimimizi yaparız. Uygunsuzluk varsa da gerekli işlemi yaparız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya'da kırtasiye denetimleri sıklaştı, fiyat etiketleri tek tek kontrol edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da kırtasiye denetimleri sıklaştı, fiyat etiketleri tek tek kontrol edildi - Son Dakika
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