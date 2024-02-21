Konya'da kovalamaca sonucu yakalanan sürücü gözaltına alındı - Son Dakika
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Konya'da kovalamaca sonucu yakalanan sürücü gözaltına alındı

Konya\'da kovalamaca sonucu yakalanan sürücü gözaltına alındı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Seydişehir ilçesinde 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan sürücünün gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı. Sürücünün ehliyetsiz olduğu ve üzerinde bir muşta ve bir bıçak bulunduğu belirtildi. Olaya müdahale eden personelin kusurunun tespit edilmesi için araştırma başlatıldı.

21.02.2024 17:09  Güncelleme: 17:12
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Konya İl Emniyet Müdürlüğü, "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan sürücünün gözaltına alınması sırasında yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Seydişehir ilçesinde "dur" ihtarına uymayan ve trafik güvenliğini tehlikeye atarak aracıyla kaçan sürücünün yarım saat süren kovalamacanın ardından yakalandığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ehliyetsiz olduğu anlaşılan sürücünün üzerinde ve araçta yapılan aramada bir muşta ve bir bıçak ele geçirilmiştir. Sürücü, ekiplerimizce gözaltına alınarak olayla ilgili tahkikat başlatılmış olup, olaya müdahale eden personelin varsa kusurunun tespit edilmesine yönelik araştırma yapılmaktadır."

Kaynak: AA

Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik, Trafik, Suç, Güncel, Son Dakika

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