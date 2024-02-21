Konya\'da kovalamaca sonucu yakalanan sürücü gözaltına alındı

Güncel

Konya İl Emniyet Müdürlüğü, "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan sürücünün gözaltına alınması sırasında yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Seydişehir ilçesinde "dur" ihtarına uymayan ve trafik güvenliğini tehlikeye atarak aracıyla kaçan sürücünün yarım saat süren kovalamacanın ardından yakalandığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ehliyetsiz olduğu anlaşılan sürücünün üzerinde ve araçta yapılan aramada bir muşta ve bir bıçak ele geçirilmiştir. Sürücü, ekiplerimizce gözaltına alınarak olayla ilgili tahkikat başlatılmış olup, olaya müdahale eden personelin varsa kusurunun tespit edilmesine yönelik araştırma yapılmaktadır."