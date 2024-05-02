Konya'da Kudüs'ü Anlamak Söyleşisi Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Konya'da Kudüs'ü Anlamak Söyleşisi Gerçekleştirildi

Konya\'da Kudüs\'ü Anlamak Söyleşisi Gerçekleştirildi

Konya'nın Bozkır ilçesinde gerçekleştirilen 'Kudüs'ü Anlamak' söyleşisine Isparta İl Müftü Yardımcısı Seyit Böğet konuşmacı olarak katıldı. Böğet, Türkiye ile Filistin arasındaki tarihi bağlara dikkat çekerek, bölgeyle olan bağların güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

02.05.2024 11:24
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Konya'nın Bozkır ilçesinde " Kudüs'ü Anlamak" söyleşisi gerçekleştirildi.

Selçuk Üniversitesi Bozkır Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'ndaki programa, Isparta İl Müftü Yardımcısı Seyit Böğet konuşmacı olarak katıldı.

Söyleşi de Türkiye ile Filistin arasında tarihi bağlara dikkati çeken Böğet, "Her ne kadar unutturulmaya çalışılsa da bizim Filistin, Kudüs ve Gazze'yle tarihi bağlarımız var. Bölgeye gidip gördüğünüzde ecdadın yaptığı hizmetleri ve yapılan şehitlikleri görüyorsunuz. Bölgeyle olan bağlarımızı güçlendirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Bozkır Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Emin Emre Öztürk de her zaman mazlumların yanında olduklarını ifade etti.

Programın sonunda Öztürk, Böğet'e plaket takdim etti.

Kaynak: AA

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