Konya'da Kuş Gribi Tespit Edildi - Son Dakika
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Konya'da Kuş Gribi Tespit Edildi

Kuş gribi Konya'da münferit bir vakada tespit edildi, salgın riski bulunmuyor.

02.11.2024 15:08
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ANKARA, , TARIM ve Orman Bakanlığı, Konya'nın Meram ilçesindeki bir işletmede yaşanan kanatlı hayvan ölümleri sonrası yapılan analizlerde; kuş gribi tespit edildiğini, hastalığın yayılmasını önlemek adına her türlü tedbirin alındığını ve salgın olarak nitelendirilebilecek bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kuş gribi hastalığı özellikle göçmen kuşların göç mevsiminde ortaya çıkan başta kanatlı hayvanlarda görülen bir hastalıktır. 2023 yılında 158 ülkede, bu yıl şu ana kadar ise 74 ülkede kuş gribi vakası yaşanmıştır. Yakın zamanda kuzey yarım küreden güney yarım küreye yabani kuş göçü gerçekleşmiştir. Ülkemizin 3 ana kuş göç yolu üzerinde bulunması ve göç esnasında muhtelif sürelerde yabani kuşlara geçici ev sahipliği etmesi nedeniyle, Avrupa kıtasında ortaya çıkan vakaların ülkemize taşınması riski ortaya çıkmaktadır" denildi.

'MÜNFERİT BİR VAKA'

31 Ekim 2024 tarihinde Konya'nın Meram ilçesinde yumurtacı kanatlı hayvan ölümleri olduğuna dair bilgi alınması sonrası İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekimlerin bölgeyi karantinaya aldığı belirtilerek, "İşletmeden alınan numuneler Konya Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğümüz uzman ekiplerince analize alınmış ve yapılan testlerde Avian Influenza H5N1 (Kuş Gribi) tespit edilmiştir. Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü prensipleri çerçevesinde, hastalık çıkan yumurta üretimi yapan işletme merkez alınarak yarı çapı 10 kilometre olan koruma ve gözetim bölgesi belirlenmiş, söz konusu bölgede yer alan işletmelerde gerekli biyogüvenlik tedbirleri alınmıştır. İlk ölüm vakasından itibaren canlı hayvan, yumurta, viyol (yumurta kabı) ve bulaşma riski olan her türlü madde ve malzemenin bölgeden çıkışı durdurulmuş, tespiti yapılan veya bulaşma riski olan hayvan, yumurta ve yemlerin imhasına başlanmıştır. Hastalığın yayılmasını önlemek adına her türlü tedbir alınmıştır. Ortaya çıkan bu durum, kuşların göç mevsimlerinde dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi bizim ülkemizde de olası bir durumdur. Konya'da tespit edilen hastalık, münferit bir vakadan ibaret olup, ülkemizde salgın olarak nitelendirilebilecek bir durum söz konusu değildir. Enfekte olmuş hayvanlardan elde edilen yumurtalar tüketime sunulmadan derhal imha edilmiştir. Tüketime sunulmuş olan kanatlı hayvan ürünlerinde insan sağlığını tehdit edecek herhangi bir durumun olmadığını temin eder, halkımızca güvenle tüketilebileceğini kamuoyuna saygıyla sunarız" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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