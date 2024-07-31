Konya'nın Karapınar ilçesinde kuyu pompası tamiri yaptığı sırada elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Eren Dağ, hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Akören Mahallesi'nde pompa vinciyle çalışan Dağ, vincin elektrik tellerine temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı.
Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Konuyla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.???????
Son Dakika › Güncel › Konya'da Kuyu Pompası Tamiri Yapan Genç Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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