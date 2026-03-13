Konya'da Kuyumcu Soygunu: Maskeli 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Konya'da Kuyumcu Soygunu: Maskeli 3 Şüpheli Yakalandı

13.03.2026 02:19
Konya'da maskeli 3 kişi kuyumcudan 8 imitasyon bilezik çalarak kaçtı, kısa sürede yakalandı.

KONYA'da bir kuyumcuya gelen maskeli 3 kişi, çalışanlara biber gazı sıkıp, vitrindeki 8 adet bileziği alıp, kaçtı. Kısa sürede yakalanan 3 şüphelinin çaldıkları bileziklerin imitasyon olduğu anlaşıldı.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Dumlupınar Mahallesi Lale Caddesi üzerinde 15 gün önce faaliyete geçen bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Kuyumcuya gelen maskeli 3 kişi, çalışanları biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdikten sonra vitrinde bulunan bileziklerden 8 adet alıp kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

KANALİZASYON HATTINDA ARAMA YAPILDI

Çevrede arama yapan polis, şüphelilerden 1'nin yaklaşık 750 metre uzaklıktaki Safahat Caddesi'nden ara sokaklara kaçtığını belirledi. Bu sırada caddedeki rögar kapağının açık olduğu fark edildi. Polis, şüphelilerin kaçış güzergahına göre soygunun ardından, kuyumcunun karşı caddesindeki boş sulama kanalına bağlı kanalizasyon hattından girip, rögar kapağının bulunduğu noktadan çıkmış olabilme ihtimali üzerine, adrese itfaiye ekibi çağrıldı. Polis ve itfaiye ekibi, kanalizasyon hattındaki her iki noktada yaptığı incelemede herhangi bir ize rastlamadı.

Bölgeyi abluka altına alan polis ekipleri, kısa süre sonra sokak aralarına kaçan 3 şüpheliyi mahallenin farklı noktalarında yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken çaldıkları vitrindeki bileziklerin ise satışı yapılan bileziklerin taklitleri olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Konya, Suç, Son Dakika

