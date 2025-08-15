Konya\'da Kuyuya Düşen Koyun Kurtarıldı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kuyuya düşen koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ergül Saatçi'ye ait koyun, İncesu Mahallesi'nde su kuyusuna düştü.
Yardım talebi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, koyunu düştüğü kuyudan çıkardı.
Hayvan sahibi, ekiplere teşekkür etti.
