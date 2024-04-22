Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Konya\'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Konya'da meydana gelen trafik kazasında minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

22.04.2024 20:27
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Konya'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Konya'dan, Beyşehir ilçesine doğru aynı istikamette seyreden Y.B'nin (48) kullandığı 42 VP 898 plakalı minibüs ile M.H. (54) idaresindeki 64 FS 591 plakalı otomobil Akyokuş mevkisinde sollama yaptıkları sırada çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, minibüsü sürücüsü Y.B'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yaralanan diğer sürücü M.H. ve aracında yolcu olarak bulunan E.H. ve A.K. ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Haberi duyarak kaza yerine gelen Y.B'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

Kaynak: AA

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