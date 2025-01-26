Konya'da Miraç Kandili Coşkusu

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Konya'da Miraç Kandili'nde vatandaşlar camileri doldurdu

KONYA - Konya'da vatandaşlar Miraç Kandili dolayısıyla camileri doldurarak, Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybedenler için dua etti.

Miraç Kandili'nde Mevlana Müzesi yanında bulunan Sultan Selim Camii'nde yatsı namazını eda etmek isteyen birçok vatandaş namaz vakti öncesi camiyi doldurmaya başladı. Mübarek gecede yatsı namazı kılındı ve Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.