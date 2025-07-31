Konya'nın Karatay ilçesinde, motosikletin bisiklete çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
Yusuf Ö. (18) idaresindeki 42 AUS 174 plakalı motosiklet, Aslanlı Kışla Caddesi'nde aynı istikamette seyreden Mustafa Y. (41) yönetimindeki bisiklete çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Çarpmanın etkisiyle sürüklenerek refüjdeki ağaca çarpan Yusuf Ö. hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan Mustafa Y. de ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Son Dakika › Güncel › Konya'da Motosiklet Bisiklete Çarptı: 2 Ölü - Son Dakika
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