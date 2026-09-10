Konya'da Nalçacı Caddesi dönüşümünde hak sahipleriyle bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Konya'da Nalçacı Caddesi dönüşümünde hak sahipleriyle bilgilendirme toplantısı yapıldı

Konya\'da Nalçacı Caddesi dönüşümünde hak sahipleriyle bilgilendirme toplantısı yapıldı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilecek Nalçacı Caddesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yetkililer ile hak sahipleri bir araya geldi. Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki toplantıda projenin mevcut durumu, uzlaşma koşulları ve planlanan adımlar ele alındı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilecek Nalçacı Caddesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yetkililer ile hak sahipleri bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, projenin mevcut durumu ve bundan sonraki süreç hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Hak sahiplerinin sürece ilişkin beklentileri, uzlaşma koşulları ve önümüzdeki dönemde atılması planlanan adımların ele alındığı toplantıda, sürecin karşılıklı istişare ve anlayış içerisinde yürütülmesinin önemine dikkat çekildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya'da Nalçacı Caddesi dönüşümünde hak sahipleriyle bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da Nalçacı Caddesi dönüşümünde hak sahipleriyle bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
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