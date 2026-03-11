Konya'da öğrenci servisiyle otobüs çarpıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konya'da öğrenci servisiyle otobüs çarpıştı

11.03.2026 15:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da öğrenci servisi ve otobüs çarpıştı, 26 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi.

Konya'da öğrenci servisi ile belediye otobüsünün çarpışması sonucu 26 kişi yaralandı.

H.G'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen belediye otobüsü, Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi'nde tali yoldan gelen S.E. idaresindeki 42 C 0727 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.

Kazada iki araçta bulunan 26 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralı olduğu öğrenilen yolcu ve öğrenciler, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Konya Valisi İbrahim Akın, yaralıları Konya Şehir Hastanesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Karatay ilçemiz Saraçoğlu Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasından etkilenen öğrencilerimize, ailelerimize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyor, süreci yakından takip ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Rabbim evlatlarımızı ve milletimizi her türlü kazadan muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da öğrenci servisiyle otobüs çarpıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park’ta TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

15:20
İstanbul’da TOKİ çekilişi tarihi belli oldu
İstanbul'da TOKİ çekilişi tarihi belli oldu
15:10
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıran karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıran karar
15:10
İran’dan ABD’ye büyük darbe İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
15:03
İran işi şova döktü “İşte sonuçları“ deyip bu kareleri yayınladılar
İran işi şova döktü! "İşte sonuçları" deyip bu kareleri yayınladılar
14:56
İspanya, İsrail’deki Büyükelçisini geri çekti
İspanya, İsrail'deki Büyükelçisini geri çekti
14:20
Altında dananın kuyruğu kopuyor: Gözler saat 15.30’a çevrildi
Altında dananın kuyruğu kopuyor: Gözler saat 15.30'a çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 15:24:37. #7.13#
SON DAKİKA: Konya'da öğrenci servisiyle otobüs çarpıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.