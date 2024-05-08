Konya\'da okul bahçesinde kamp yapan turistler çocuklarla tanıştı

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Konya'nın Karapınar ilçesinde sabah okuluna gelen çocuklar, kamp yapan turistlerle karşılaştı.

İlçeye bağlı Tilkili Mahallesi'ndeki okul bahçesinde kurulmuş bir kamp çadırı gören öğrenciler, şaşkınlıkla durumu öğretmenlerine bildirdi.

Öğretmen Muzaffer Gündüz, Fransa'dan Kazakistan'a bisikletle seyahat eden Fransız Lion ve Olivia ile öğrencileri tanıştırdı.

Gündüz, çocukların ilk başta şaşkınlık yaşadığını ancak turistlerle tanıştıktan sonra meraklarının giderildiğini belirterek, "Çocuklar biraz şaşırmışlar, biz de turistlerle tanıştık. Ardından tüm köy birleşip mangal yaptık, voleybol oynadık. Çocuklar ve köylüler ile güzel vakit geçirdik." dedi.

Lion ve Olivia ise Türkiye'deki misafirperverliğe hayran kaldıklarını ifade ederek, Karapınar ve Tilkili halkına teşekkür etti.