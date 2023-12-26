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Konya'da operasyon: 20 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da operasyon: 20 kişi tutuklandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde polisin düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu, kaçak tütün, kaçak silah ve tarihi eser kaçakçılığı suçlarından gözaltına alınan 53 zanlıdan 20'si tutuklandı.

Konya\'da operasyon: 20 kişi tutuklandı
26.12.2023 - 11:27,  Güncelleme: 11:32
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde kasım ve aralık ayında polisin düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu, kaçak tütün ürünleri, kaçak silah ve tarihi eser kaçakçılığı suçlarından gözaltına alınan 53 zanlıdan 20'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri son 2 ay içerisinde, "Gece vakti yağma, kasten yaralama, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak, hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve çocuğun cinsel istismarı" suçlarından araması bulunan 28 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu, kaçak tütün, ruhsatsız silah ve kaçak tarihi eser operasyonları

Ekiplerin, zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda ise gözaltına alınan 10 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 5 kişi ise adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan ilçede kaçak tütün ve tütün ürünleri, kaçak silah ve tarihi eser kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyonlarında ise 40 kilo 244 gram kıyılmış tütün, 10 bin boş makaron, 6 bin 800 adet basılmış sigara, 15 adet elektronik sigara, 47 adet elektronik sigara filtresi, 22 adet elektronik sigara likidi, 4 kilo nargile tütünü ve 1 adet sigara sarma makinesi ile 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine bir eve yapılan operasyon da 39 adet tarihi sikke ve hal hal ele geçirildi.

Operasyonlarda toplam 15 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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