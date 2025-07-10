Konya'da Otizm Spor Oyunları Başladı - Son Dakika
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Konya'da Otizm Spor Oyunları Başladı

Konya\'da Otizm Spor Oyunları Başladı
10.07.2025 23:50
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SOBE Otizm Spor Oyunları, kortej yürüyüşüyle Konya'da başladı, yalnızca otizmli bireyler katılıyor.

Konya'da otizmli bireylerin katılımıyla düzenlenen SOBE Otizm Spor Oyunları, yapılan kortej yürüyüşüyle başladı.

Oyunlar, Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Özel Sporcular Federasyonu ve SOBE Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

Yalnızca otizmli bireylerin katılacağı 10-13 Temmuz'da yapılacak Spor Oyunlarının startı, Gedavet Parkı- Kültürpark güzergahında gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle verildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, burada yaptığı konuşmada, çok anlamlı bir çalışmanın başlangıcı için bir araya geldiklerini vurguladı.

Yeni bir yola çıkıldığını, yolun devamının geleceğine inandığını ifade eden Altay, "Biz görevimiz gereği fiziksel olarak SOBE'den ayrılmış olsak da gönlümüz hep buradaydı. Emaneti devrettiğimiz Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı'ya da özellikle teşekkür etmek istiyorum. Emaneti devraldığı ilk günden bu yana, vakfımıza, çocuklarımıza ve yürüttüğümüz projelere gösterdiği ilgi ve destek her türlü takdiri hak ediyor. Emanete sahip çıkmanın en güzel örneğini sergilediği için kendisine ve Selçuklu Belediyemize yürekten teşekkür ediyorum." diye konuştu.

SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak ise SOBE olarak uzun yıllardır kurdukları bir hayalin gerçeğe dönüşmesine tanıklık ettiklerini belirtti.

Organizasyonunun uzun süredir üzerinde düşündükleri ve hayalini kurdukları bir proje olduğunu ifade eden Ak, "Şimdiye dek çocuklarımız, diğer engel gruplarıyla yarışmalara katılmak zorunda kaldı. Ancak otizmli bireylerimizin bazı özel ihtiyaçları olması, zaman zaman onlar için dezavantajlı durumlar oluşturdu. Bu nedenle yalnızca otizmli bireylerin katılımına özel bir spor organizasyonuna duyulan ihtiyaç netleşti. Bugün de kıymetli paydaşlarımızın desteğiyle bu ihtiyacı gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan da Konya'nın ne zaman ihtiyaç olsa Türkiye'nin dört bir yanında ve gönül coğrafyasında mazlumlara, mağdurlara kucak açtığını dile getirdi.

Kortej yürüyüşüne, Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

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