Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin ağaca çarpıp sebze bahçesine girmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Mustafa E. idaresindeki 42 ACH 382 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Sarıköy Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Hızını alamayan otomobil, daha sonra sebze bahçesine girdi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki 4 kişi yaralandı. Ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Konya'da Otomobil Ağaca Çarptı: 5 Yaralı - Son Dakika
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