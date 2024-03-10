Konya\'da Otomobil Kaza Yaptı, Sürücü Yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı.
E.Ç. idaresindeki 42 APM 005 plakalı otomobil, Ankara-Konya kara yolu 125. kilometresi Ömeranlı Mahallesinde sünücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çelik bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Düzce'de bulunan Raziye Begüm Sultan Yurdunda kalan Düzce Üniversitesi öğrencileri, Neriman Çilingir Huzurevinde kalan büyüklerle birlikte türküler söyleyip oyunlar oynayarak unutulmaz bir gün geçirdi. Gençler, büyüklerin her zaman yanında olduklarını belirtti.
Bingöl'de kar nedeniyle Karlıova ilçesinde 30 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı. Elazığ'ın Keban ilçesinde ise kar nedeniyle 11 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açıldı.
Konya'da geleneksel yöntemlerle bakır tepside yapılan tel kadayıf, Ramazan ayının gelmesiyle vatandaşlar tarafından ilgi görmeye başladı. Tel kadayıf, iftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı olarak biliniyor. 40 yıllık tel kadayıf ustası Hakan Güvez, tel kadayıfın güncel fiyatının 85 lira olduğunu ve Ramazan ayı boyunca bu şekilde devam etmesini arzu ettiklerini söyledi. Gençlerin bu zor işleri sevmediğini belirten Güvez, Konya'da tek tel kadayıfı döken usta olduğunu ifade etti.
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