Konya\'da Otomobilde 2 Kilo 904 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

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KONYA'nın Seydişehir ilçesinde polisin durdurduğu otomobilde, kaynak makinesine gizlenmiş 2 kilo 904 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü Hüseyin Abi, tutuklandı.

Seydişehir Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Antalya- Konya kara yolu kontrol noktasında, şüpheli olduğu değerlendirilen Hüseyin Abi'nin kullandığı otomobili durdurdu. Ekipler otomobildeki aramada kaynak makinesi içine gizlenmiş 2 kilo 904 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan ve sorgusu tamamlanan şüpheli Hüseyin Abi, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.