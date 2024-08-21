Konya\'da Otomobilde Tartıştığı Karısını Bıçakla Öldüren Kişi Teslim Oldu

Konya'da otomobilde tartıştığı karısını bıçakla öldüren kişi, polis merkezine giderek teslim oldu.
Merkez Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesi'nde 42 ADD 102 plakalı otomobildeki B.D. (53) ile eşi Elif D. (37) tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine B.D. (53), karısını çeşitli yerlerinden bıçakladı.
Aynı otomobille polis merkezine giden B.D, teslim oldu.
Polislerin durumu bildirdiği 112 Acil Sağlık ekipleri, karakolun önündeki araçta bulunan Elif D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadının cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Gözaltına alınan B.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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