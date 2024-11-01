Konya Özel Harekat Bölge Müdürlüğünün Dutlukır Yerleşkesi'nde hayırseverlerin katkılarıyla yaptırılan cami ibadete açıldı.
Konya Özel Harekat Bölge Müdürü Arif Özdemir, açılışta, caminin yapımında emeği geçenlere ve açılışa katılanlara teşekkür etti.
Şehitler Camisi, İl Müftüsü Ali Öğe'nin duası ve kurban kesilmesinin ardından ibadete açıldı.
Camide kılınan ilk cuma namazının ardından, yerleşkedeki 1453 rakımlı tepeye, Türk bayrağı çekildi.
Son Dakika › Güncel › Konya'da özel harekat yerleşkesine yaptırılan cami ibadete açıldı - Son Dakika
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