Konya'nın Beyşehir ilçesinde parkta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Olay Beyşehir Gölü kıyısındaki Vuslat Park'ında meydana geldi. 6 yaşındaki E.Z, parkta başıboş gezen sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Köpek saldırısı sonucu ayağından yaralandığı öğrenilen çocuk, Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Konya'da parkta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?