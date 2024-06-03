Konya'da Pastane Sahibi Filistin'e Yardım Kampanyası Başlattı - Son Dakika
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Konya'da Pastane Sahibi Filistin'e Yardım Kampanyası Başlattı

Konya\'da Pastane Sahibi Filistin\'e Yardım Kampanyası Başlattı

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde bir pastane sahibi, Filistin'de yaşanan insanlık dramı için bağış kampanyası başlattı. İşletme sahibi, bugün satışı yapılan bütün ürünlerin nakit para kabul etmeyerek müşterilerin Diyanet iban numarasına havale yapmasını istedi. Karapınar Belediyesi ise bayram ikramiyeleri için ek protokol imzaladı.

03.06.2024 17:06
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Konya'nın Kadınhanı ilçesinde bir pastane sahibi Filistin'e yardım kampanyası başlattı.

İşletme sahibi Ercan Sırakaya, işletmesinde bugün satışı yapılan bütün ürünlerin Filistin'de yaşanan insanlık dramı için ve orada şehit olan mazlum Müslümanlar için bağış kampanyası başlattıklarını söyledi.

Sırakaya, "Satışı yapılan ürünlerde nakit para kabul etmiyoruz. Diyanet iban numarasına müşterilerinin havale yapıp dekont göstermesi yeterli." dedi.

Kurban bayramı ikramiyeleri için ek protokol imzalandı

Karapınar Belediyesi kadrolu işçiler ve Karapınar Belediyesi personel limited şirketi ile Hizmet-İş Sendikası arasında yürürlükte bulunan sözleşmeye ilaveten, bayram ikramiyeleri için ek protokol imzalandı.

Belediye başkanlık makamında gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Belediye Başkanı İbrahim Önal, yapılan ek protokol anlaşmasının belediye çalışanlarına hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: AA

Karapınar, Kadınhanı, Filistin, Konya, İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

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