Konya'da Piknikte Boğulma Tragedisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konya'da Piknikte Boğulma Tragedisi

Konya\'da Piknikte Boğulma Tragedisi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İbrahim Kosalak, gölet kenarında oltasını almak için girdiği suyla boğularak hayatını kaybetti.

KONYA'da ailesiyle gölet kenarında piknik yapan İbrahim Kosalak (39), düşen oltasını almak için girdiği suda boğuldu. Kosalak'ın cansız bedeni, Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri tarafından bulundu.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Akören ilçesindeki Akören Göleti'nde meydana geldi. Eşi ve 3 çocuğu ile gölet kenarında piknik yapmaya giden İbrahim Kosalak, gölete düşen oltasını almak için suya girdi. Suyun içinde kaybolan Kosalak'ın eşi, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi dalgıçları, 45 dakikalık çalışmanın ardından Kosalak'ın cansız bedenine ulaştı. İbrahim Kosalak'ın cesedi, otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Acil Durum, Güncel, Konya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da Piknikte Boğulma Tragedisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım
21 yıl sonra bir ilk Meteoroloji uyardı, afete dönebilir 21 yıl sonra bir ilk! Meteoroloji uyardı, afete dönebilir
İstanbul’da yolcu otobüsü otomobile çarptı 2’si ağır 30 yaralı İstanbul'da yolcu otobüsü otomobile çarptı! 2'si ağır 30 yaralı
Arda Güler’e büyük ihanet: Saf dışı bırakmak istediler Arda Güler'e büyük ihanet: Saf dışı bırakmak istediler
Ankara felç oldu Yol çöktü, araç çukura düştü Ankara felç oldu! Yol çöktü, araç çukura düştü
Hadise de Sedat Peker’e özendi Hadise de Sedat Peker'e özendi

17:16
Gurur dolu anlar İstiklal Marşı’nı gözyaşları içinde okudu
Gurur dolu anlar! İstiklal Marşı'nı gözyaşları içinde okudu
16:52
Filenin Sultanları’nın mutluluk gözyaşları
Filenin Sultanları'nın mutluluk gözyaşları
16:41
CHP’deki bölünme devam ediyor: Belediye başkanı istifa etti
CHP'deki bölünme devam ediyor: Belediye başkanı istifa etti
16:37
Tarih yeniden yazıldı Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu
Tarih yeniden yazıldı! Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu
16:13
Ünlü oyuncu Tarık Pabuççuoğlu Bodrum’da misafirhaneye yerleşti
Ünlü oyuncu Tarık Pabuççuoğlu Bodrum'da misafirhaneye yerleşti
14:36
Prensese bak sen Fotoğraf İspanya’yı ayağa kaldırdı
Prensese bak sen! Fotoğraf İspanya'yı ayağa kaldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2026 17:48:49. #7.12#
SON DAKİKA: Konya'da Piknikte Boğulma Tragedisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.