Konya'da Sağanak Yağış Su Birikintileri Oluşturdu

Konya'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.

Öğle saatlerinde başlayan ve etkisini artıran yağış sonrası oluşan su birikintileri nedeniyle vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Bazı vatandaşlar, yağışın dinmesini duraklarda bekledi.