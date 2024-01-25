Konya'nın Meram ilçesinde servis aracıyla otomobilin çarpışması, ardından bunların çevredeki 2 araca çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.
Yaylapınar Caddesi'nde servis minibüsüyle bir otomobilin çarpışması sonucu savrulan araçlar, yol kenarında tatlı satışı yapılan araç ile o sırada tatlı almak için duran bir vatandaşın otomobiline çarptı.
Servis minibüsünün devrildiği kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan 8 kişi ambulanslarla Konya'daki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Konya'da servis aracının karıştığı zincirleme kaza: 8 yaralı - Son Dakika