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Konya'da servis aracının karıştığı zincirleme kaza: 8 yaralı - Son Dakika
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Konya'da servis aracının karıştığı zincirleme kaza: 8 yaralı

Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, servis aracının bir otomobile çarpması sonucu yaşanan zincirleme kazada 8 kişi yaralandı. Kazada hafif yaralananlar, ambulanslarla Konya'daki hastanelere sevk edildi ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Konya\'da servis aracının karıştığı zincirleme kaza: 8 yaralı
25.01.2024 - 20:35,
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Konya'nın Meram ilçesinde servis aracıyla otomobilin çarpışması, ardından bunların çevredeki 2 araca çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

Yaylapınar Caddesi'nde servis minibüsüyle bir otomobilin çarpışması sonucu savrulan araçlar, yol kenarında tatlı satışı yapılan araç ile o sırada tatlı almak için duran bir vatandaşın otomobiline çarptı.

Servis minibüsünün devrildiği kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan 8 kişi ambulanslarla Konya'daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Konya'da servis aracının karıştığı zincirleme kaza: 8 yaralı - Son Dakika
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