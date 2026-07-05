Konya'da Şiddetli Yağış Trafiği Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Konya'da Şiddetli Yağış Trafiği Olumsuz Etkiledi

Konya\'da Şiddetli Yağış Trafiği Olumsuz Etkiledi
05.07.2026 18:30
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Konya'da etkili sağanak, trafiği aksattı; su birikintileri nedeniyle yollar kapatıldı.

Konya'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde öğleden sonra yağan şiddetli sağanak, trafikte aksamalara neden oldu.

Bazı alt geçitler, caddeler ve sokaklar, oluşan su birikintileri nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ekipleri, biriken suyun tahliyesi için belirlenen noktalarda çalışma başlattı.

Merkezin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde etkili olan ani sağanak yağış nedeniyle bazı noktalarda yağmur suyu birikintilerine anlık olarak ekiplerimiz gerekli müdahaleleri gerçekleştirerek çalışmaları sürdürmektedir. Sürücülerimizin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Belediye, 3. Sayfa, Güncel, Konya, Yaşam, Son Dakika

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