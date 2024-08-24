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Konya'da şiddetli yağmur sele neden oldu: Bazı evlerin bahçeleriyle bodrum katları sular altında kaldı

KONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde yağan şiddetli yağmur sonrasında sel meydana gelirken, bazı evlerin bahçeleri ile bodrum katları su ile doldu.

İlçeye bağlı bir çok mahallede akşam saatlerinde yağan şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Camikebir, Karşıyaka mahallelerinde evlerin zemin katları ve bahçeleri sel suları ile doldu. Ekipler, su dolan evlerde çalışma yaparken sel nedeniyle evlerde maddi hasar oluştu. Ankara-Konya Kara yolunda araçları ile seyir halinde olan sürücüler de zor anlar yaşadı.