Konya'da Şiddetli Yağmur Sonucu Cadde ve Sokaklar Göle Döndü - Son Dakika
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Konya'da Şiddetli Yağmur Sonucu Cadde ve Sokaklar Göle Döndü

Konya\'da Şiddetli Yağmur Sonucu Cadde ve Sokaklar Göle Döndü

Konya'da akşam saatlerinde başlayan ve 2 saat aralıksız devam eden sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Selçuklu ilçesinde aniden bastıran yağmur, ulaşımda aksamalara ve evlerin bodrum katlarının su basmasına neden oldu. Belediye ekipleri, yağmur sularının tahliyesi için çalışma başlattı.

29.05.2024 21:54
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KONYA'da akşam saatlerinde başlayan ve 2 saat aralıksız devam eden sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı.

Selçuklu ilçesinde saat 17.30 sıralarında aniden bastıran şiddetli yağmur, kent genelinde etkili oldu. 2 saat süren yağış nedeniyle yollar göle döndü, ulaşımda aksamalar yaşandı. Şehrin ana arterlerinde su birikintileri hem araçlara hem yayalara zor anlar yaşattı. 118 evin bodrum katını su bastı. Belediye ekipleri, yağmur sularının tahliyesi için çalışma başlattı. Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden yapılan duyurularda ise bazı tramvay hatlarında su birikintileri oluştuğu, ekiplerin su birikintilerine müdahale ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA

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