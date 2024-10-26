Konya'da, aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Bayram Çelmeli (49), Seydişehir- Antalya kara yolu Madenli Mahallesi yakınlarında aracıyla seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan Çelmeli, kurtarılamadı.
Kaçan şüpheli M.K, jandarma ekiplerince yakalandı.
İkili arasında alacak verecek nedeniyle husumet olduğu öğrenildi.
İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Konya'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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