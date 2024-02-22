Konya'da Sırt Çantasında Uyuşturucu Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Konya'da Sırt Çantasında Uyuşturucu Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı

Konya\'da Sırt Çantasında Uyuşturucu Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı

Konya'nın Kulu ilçesinde polis ekipleri, şüpheli bir kişinin sırt çantasında ve durduğu yerde yol kenarında yaptıkları aramada 800 gram eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

22.02.2024 15:55  Güncelleme: 15:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Kulu ilçesinde sırt çantasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde polis ekipleri, şüpheli bir kişinin sırt çantasında ve durduğu yerde yol kenarında yaptıkları aramada 800 gram eroin ele geçirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara-Konya kara yolu üzerinde Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında dolaşan M.Y.B'nin durumundan şüphelendi.

Ekipler, şüphelinin üzerinde yaptığı aramada, taşıdığı sırt çantasında ve yol kenarına saklanmış paketler halinde 800 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen M.Y.B. emniyetteki işlemelerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Konya, Kulu, Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da Sırt Çantasında Uyuşturucu Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 05:17:31. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'da Sırt Çantasında Uyuşturucu Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement