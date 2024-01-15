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Konya'da Son 3 Ayda 1294 Aranan Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Konya'da Son 3 Ayda 1294 Aranan Kişi Yakalandı

Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri son 3 ayda yaptığı çalışmalarda çeşitli suçlardan araması olan 1294 kişiyi yakaladı. Yakalananlar arasında hırsızlık, kasten öldürme, yağma, dolandırıcılık, yaralama ve diğer suçlardan arananlar bulunuyor. Operasyonlar sonucunda 672 kişi cezaevine gönderilirken, 622 kişi adli mercilere teslim edildi.

Konya\'da Son 3 Ayda 1294 Aranan Kişi Yakalandı
15.01.2024 - 10:41,  Güncelleme: 10:44
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Konya'da son 3 ayda çeşitli suçlardan araması olan 1294 kişinin yakalandığı bildirildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri son 3 ayda yaptığı çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama emri olan zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü.

Yapılan çalışmalarda hırsızlık suçundan aranan 217 kişi, kasten öldürme suçundan aranan 5 kişi, yağma suçundan aranan 65 kişi, dolandırıcılık suçundan aranan 57 kişi, yaralama suçundan aranan 224 kişi ve diğer suçlardan aranan 726 kişi olmak üzere toplamda 1294 kişi yakalandı.

Son 3 ay içerisinde gerçekleşen operasyonlarda bu yakalananlardan 672 kişi doğrudan cezaevine gönderilirken, 622'si de adli mercilere teslim edildi.

Kaynak: AA
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