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Konya'da tır ağaçlara çarptı, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Konya'da tır ağaçlara çarptı, sürücü yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen kazada, tır sürücüsü ağaçlara çarparak durdu. Kazada yaralanan sürücü, tedavi altına alındı.

Konya\'da tır ağaçlara çarptı, sürücü yaralandı
27.12.2023 - 15:09,
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Konya'nın Kulu ilçesinde yoldan çıkan tır ağaçlara çarparak durdu, kazada araç sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara - Konya kara yolu ilçe girişinde Cem Yücel (43) yönetimindeki 58 AC 022 plakalı tır, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Konya'ya sevk edildi.

Kaynak: AA
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