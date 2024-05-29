Konya'da TIR'ın dorsesi devrilen Elektronik Denetleme Sistemi minibüsün üstüne düştü, sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Konya'da TIR'ın dorsesi devrilen Elektronik Denetleme Sistemi minibüsün üstüne düştü, sürücü hayatını kaybetti

Konya\'da TIR\'ın dorsesi devrilen Elektronik Denetleme Sistemi minibüsün üstüne düştü, sürücü hayatını kaybetti

Konya'da bir TIR'ın açık kalan dorsesi, Elektronik Denetleme Sistemi'ne çarptı. Devrilen sistem, karşı şeritten ilerleyen minibüsün üzerine düştü ve sürücü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

29.05.2024 15:21
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KONYA'da TIR'ın açık kalan dorsesi, Elektronik Denetleme Sistemi'ne (EDS) çarptı. Devrilen sistemin karşı şeritten ilerleyen minibüsün üstüne düşmesi sonucu sürücü Rıfkı Küçükkuşçu (47), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.30 sıralarında, Konya- Karapınar kara yolu 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Şükrü G., idaresindeki 06 JOR 21 plakalı TIR'ın açık kalan dorsesi, kent girişindeki EDS'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle hasar alan sistem yola devrildi. Sistemin çelik direkleri bu sırada karşı şeritte ilerleyen Rıfkı Küçükkuşçu'nun kullandığı 42 VS 407 plakalı minibüsün üstüne düştü. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs yoldan çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Rıfkı Küçükkuşçu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Küçükkuşçu'nun cesedi, otopsi işlemleri için Konya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. TIR şoförü Şükrü G. polis tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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