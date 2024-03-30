Konya'nın Ereğli ilçesinde tırın çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Mehmet K. idaresindeki 20 ABE 537 plakalı tır, Konya- Adana kara yolu Orhangazi Mahallesi'nde Sinan Camcı'nın (70) kullandığı bisiklete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Camcı'nın cenazesi, Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Tır sürücüsü Mehmet K, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek üzere yarın sandık başına gidecek. Seçime saatler kala, oy verme işleminin yapılacağı okullarda seçim hazırlıklarında sona gelindi. 31 Mart yerel seçimlerine 1 gün kaldı. YSK, seçimde kayıtlı seçmen sayısını, 61 milyon 441 bin 882 olarak belirledi. YSK'nın verilerine göre, 18 yaşını dolduran 1 milyon 32 bin 610 kişi, bu seçimde ilk kez oy kullanacak. Seçmenlerden yüzde 50,59'u kadın, yüzde 49,41'i ise erkeklerden oluşuyor. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde, 207 binden fazla sandık kurulacak. Seçime saatler kala, oy verme işleminin yapılacağı okullarda seçim hazırlıklarında sona gelindi. Okullarda görevli kişiler, sınıflarda bulunan oy verme kabinlerini ve sandıklar seçmenlere hazır hale getirmiş durumda. ANKA Haber Ajansı, Ankara Çankaya'da bulunan Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi'ndeki seçim hazırlıklarını görüntüledi.
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Anadolu Alimler Birliği'nin yarın yapılacak seçimlere ilişkin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Yeneroğlu, alim sıfatını taşıyan bu grubun günlük siyasetin aleti olmasını utanç verici bulduğunu belirtti. Ayrıca, ülkede yaşanan zulüm, adaletsizlik ve haksızlıklara rağmen bu grubun tek bir cümle bile kuramamasını eleştirdi ve adalet, feraset, basiret, cesaret, merhamet ve hikmet diliyerek tüm alimlerin bu değerlere sahip olmasını diledi.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, kentsel dönüşümün önemine vurgu yaparak, evlerin cephe giydirmelerini ve güçlendirmelerini yapacaklarını söyledi. Dağ ayrıca, İzmir'in trafik sorununu çözecek yeni yollar ve alt geçitler yapacaklarını, sosyal belediyecilik anlamında da dezavantajlı kesime destek olacaklarını belirtti.
Burdur'un Gölhisar ilçesinde, eşinin çocuklarını göstermediği iddiasıyla çatıya çıkan genç, polisler tarafından ikna edilerek aşağıya indirildi. Ancak ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan genç, akşam eşini darp ettiği için gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.
Çine Belediye Başkanı ve CHP Çine Belediye Başkan Adayı Mehmet Kıvrak, seçim çalışmaları kapsamında memleketi Soğancılar'ı ziyaret etti. Gece gündüz demeden vatandaş buluşmalarına devam eden Başkan Kıvrak'ın son adresi doğup büyüdüğü mahalle Soğancılar oldu. Başkan Kıvrak memleketi Soğancılar Mahallesi'nde coşkulu bir kalabalık tarafından, üzerinde 'Soğancılar evladından yana', 'Bizim Mehmet burda' yazılı pankartlarla karşıladı. Yeni dönem projelerinden bahseden Başkan Kıvrak'ın sözleri sık sık alkışlarla kesildi. Mahalle sakinleri, Başkan Kıvrak ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirip, sohbet etti.
Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele veren Develigücü, 28 Nisan 2024 tarihine kadar maç oynamayacak. Ligdeki son maçını geçen hafta sahasında Kangal Termikspor ile karşılaşan ve bu müsabakayı 2-0 kazanan kırmızı siyahlılar, bu hafta Mahalli İdareler seçiminden ötürü müsabaka oynamayacak. Önümüzdeki hafta Hekimhan Belediyespor ile karşılaşması gereken ve rakibinin ligden çekilmesinden ötürü haftayı 3-0 hükmen galibiyetle kapatacak olan Develigücü, bir sonraki haftayı da BAY geçecek. 35 puanlı Kırmızı Siyahlı ekip, bu süreçten sonra ilk maçını 28 Nisan tarihinde sahasında Bingöl Gençspor ile karşı karşıya gelecek.
Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, tütün mamulleri ve kaçakçılığına yönelik çalışma yapıldı. Bir şüphelinin evinde yapılan aramada, 1 milyon 100 bin dal bandrolsüz makaron ve 2 sigara sarma makinesi ele geçirildi ve şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Adana'nın Kozan ilçesinde bir sürücü, yanlışlıkla fren yerine gaza basarak bir giyim mağazasına daldı. Olayda şans eseri yaralanan kimse olmadı. Mağazanın camları zarar gördü ancak çevredeki vatandaşlar aracı iterek mağazadan çıkardı. Polis ekipleri olayı incelemeye başladı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde, tırın çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Bisikletli yaşlı adamın mezarlıkta ağaçları suladığı ve budama işi yaptığı, evine dönerken kaza geçirdiği ortaya çıktı. Kaza, saat 08.00 sıralarında Konya Adana Kara yolu üzeri Ereğli ilçesi Orhangazi Mahallesi Türkmen Kavşağı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 20 ABE 537 plakalı Scania marka tır, Sinan Camcı'nın (70) kullandığı bisiklete çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tırın tekerlekleri altında kalan bisiklet sürücüsü Sinan Camcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Camcı'nın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Emekli ambulans şoförü olan Sinan Camcı'nın sabah erken saatlerde Selvili Mahallesine giderek mezarlıktaki ağaçları suladığı ve budama işi yaptığı, dönüş yolunda evinin yakınlarında kaza geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.
Efeler Belediyesi, ilçede Pazar günü kurulacak olan semt pazarlarının, yerel seçim sebebiyle bugün kurulduğunu duyurdu. Pazar günü ilçe genelinde kurulan Soğukkuyu, Kemer, Efekent ve Kurtuluş semt pazarlarının seçim yasakları sebebiyle 30 Mart Cumartesi günü kurulduğunu duyurdu.
Kestel Belediyesi tarafından 'Meydan Kestel'de düzenlenen büyük Kestel iftarı programına 9 bin kişi katıldı. Geleneksel sokak iftarının yaşandığı programda Karagöz ve Hacivat, semazen gösterisi ve ilahiler söylendi. İftarın ardından konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, geleceğimizin teminatı çocuklarımız için Kestel'i korumak ve sahip çıkmak gerektiğini vurguladı.
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