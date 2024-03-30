Konya\'nın Ereğli ilçesinde tırın çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Anadolu Alimler Birliği'nin seçim açıklamasına tepki gösterdi

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Anadolu Alimler Birliği'nin yarın yapılacak seçimlere ilişkin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Yeneroğlu, alim sıfatını taşıyan bu grubun günlük siyasetin aleti olmasını utanç verici bulduğunu belirtti. Ayrıca, ülkede yaşanan zulüm, adaletsizlik ve haksızlıklara rağmen bu grubun tek bir cümle bile kuramamasını eleştirdi ve adalet, feraset, basiret, cesaret, merhamet ve hikmet diliyerek tüm alimlerin bu değerlere sahip olmasını diledi.