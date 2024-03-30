Konya'nın Ereğli ilçesinde tırın çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Konya'nın Ereğli ilçesinde tırın çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Konya\'nın Ereğli ilçesinde tırın çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Mehmet K. idaresindeki tır, Sinan Camcı'nın kullandığı bisiklete çarptı. Kazada hayatını kaybeden Camcı'nın cenazesi Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

30.03.2024 12:37  Güncelleme: 12:39
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Konya'nın Ereğli ilçesinde tırın çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Mehmet K. idaresindeki 20 ABE 537 plakalı tır, Konya- Adana kara yolu Orhangazi Mahallesi'nde Sinan Camcı'nın (70) kullandığı bisiklete çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Camcı'nın cenazesi, Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Tır sürücüsü Mehmet K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya'nın Ereğli ilçesinde tırın çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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