MEVKA'dan Tohumculuk Sektörüne 135 Milyon TL'lik Faizsiz Kredi Desteği

Konya'da Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından 'Tohumun Geleceği: TR52 Bölgesi Teknoloji ve İnovasyon Buluşması' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, 135 milyon TL bütçeli '2026 Yılı Tohumculuk Sektörü Ar-Ge ve İnovasyon Altyapısını Güçlendirme Faizsiz Kredi Desteği Programı'nın tanıtımı yapıldı. MEVKA Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı, sertifikalı tohum üretiminin son 20 yılda yaklaşık 9 kat arttığını belirterek, gıda güvenliği ve küresel pazar büyümesi nedeniyle tohumculuğun stratejik önemini vurguladı.

Programda iki öncelik yer alıyor: Ar-Ge yapmayan firmaların yetkinliklerini artırmak ve mevcut Ar-Ge yapan firmaların altyapısını geliştirmek. Birinci öncelik için 15 milyon TL, ikinci öncelik için 120 milyon TL bütçe ayrıldı. Destek alan firmalar, 8 aylık geri ödemesiz dönemde projelerini hayata geçirecek ve faizsiz olarak 18 ayda geri ödeyecekler.

Etkinlikte konuşan diğer yetkililer, tohumculuğun tarımın stratejik bir parçası olduğunu ve Konya'nın bu alandaki lider konumunu vurguladılar. Panelde projenin detayları katılımcılara anlatıldı.