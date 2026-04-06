MEVKA'dan Tohumculuk Sektörüne 135 Milyon TL'lik Faizsiz Kredi Desteği

06.04.2026 18:31
Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen etkinlikte, 135 milyon TL bütçeli Tohumculuk Sektörü Ar-Ge Programı tanıtıldı. Sertifikalı tohum üretiminin artışı ve gıda güvenliği konuları vurgulandı.

Konya'da Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından 'Tohumun Geleceği: TR52 Bölgesi Teknoloji ve İnovasyon Buluşması' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, 135 milyon TL bütçeli '2026 Yılı Tohumculuk Sektörü Ar-Ge ve İnovasyon Altyapısını Güçlendirme Faizsiz Kredi Desteği Programı'nın tanıtımı yapıldı. MEVKA Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı, sertifikalı tohum üretiminin son 20 yılda yaklaşık 9 kat arttığını belirterek, gıda güvenliği ve küresel pazar büyümesi nedeniyle tohumculuğun stratejik önemini vurguladı.

Programda iki öncelik yer alıyor: Ar-Ge yapmayan firmaların yetkinliklerini artırmak ve mevcut Ar-Ge yapan firmaların altyapısını geliştirmek. Birinci öncelik için 15 milyon TL, ikinci öncelik için 120 milyon TL bütçe ayrıldı. Destek alan firmalar, 8 aylık geri ödemesiz dönemde projelerini hayata geçirecek ve faizsiz olarak 18 ayda geri ödeyecekler.

Etkinlikte konuşan diğer yetkililer, tohumculuğun tarımın stratejik bir parçası olduğunu ve Konya'nın bu alandaki lider konumunu vurguladılar. Panelde projenin detayları katılımcılara anlatıldı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Teknoloji, Etkinlik, Ekonomi, Mevlana, Finans, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi Kendi şirketine patron oldu Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi! Kendi şirketine patron oldu
Trump, İran’a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
ABD’de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran’ın “tuzak“ kurduğu şüphesi ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın "tuzak" kurduğu şüphesi
Derbiye bu şekilde geldi Kim olduğunu tahmin edemezsiniz Derbiye bu şekilde geldi! Kim olduğunu tahmin edemezsiniz
Beşiktaş’ta sakatlık Yıldız isim hastaneye kaldırıldı Beşiktaş'ta sakatlık! Yıldız isim hastaneye kaldırıldı
Sosyal medya fenomeni Testo Taylan tahliye edildi Sosyal medya fenomeni Testo Taylan tahliye edildi

18:47
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net mesaj: Gündemimizde erken ya da ara seçim yer almıyor.
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Gündemimizde erken ya da ara seçim yer almıyor.
18:30
Savaş sürerken Trump’tan dikkat çeken açıklama: ABD halkı geri dönmemizi istiyor
Savaş sürerken Trump'tan dikkat çeken açıklama: ABD halkı geri dönmemizi istiyor
18:08
Sergen Yalçın derbi sonrası iki futbolcusunun biletini kesti
Sergen Yalçın derbi sonrası iki futbolcusunun biletini kesti
17:52
İran’dan ateşkes teklifine resmi yanıt İşte Tahran’ın ABD’den talepleri
İran'dan ateşkes teklifine resmi yanıt! İşte Tahran'ın ABD'den talepleri
17:34
Yaptığı savunma sonrası kocasını öldüren kadına verilen ceza bozuldu
Yaptığı savunma sonrası kocasını öldüren kadına verilen ceza bozuldu
17:18
ABD’nin 5 bin kişilik hücum gemisi hedef alındı Geri çekildiler
ABD'nin 5 bin kişilik hücum gemisi hedef alındı! Geri çekildiler
Advertisement
