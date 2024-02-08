Konya\'da Trafik Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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KONYA'da Emirgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde hizmetli olarak çalışan İlyas Yaman (55), işe giderken başka bir aracın, otomobiline çarpmasıyla yaşamını yitirdi. Kazada diğer sürücü Yusuf Karaağaç (44) da yaralandı. Kaza, saat 07.30 sıralarında Çevre yolunda Işıklar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlyas Yaman, yönetimindeki 42 ARK 183 plakalı otomobiliyle işe gitmek için yola çıktı. Yaman'ın kullandığı otomobile Yusuf Karaağaç'ın idaresindeki 70 ABZ 629 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Yaman'ın aracı takla attı. İhbarla kazaya yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Yaman, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yaralanan diğer sürücü Yusuf Karaağaç da ambulansla Emirgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.