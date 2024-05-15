Konya'da tüfekle cinayet işleyen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da tüfekle cinayet işleyen şüpheli tutuklandı

Konya\'da tüfekle cinayet işleyen şüpheli tutuklandı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, tüfekle bir kişiyi öldüren ve bir kişiyi ağır yaralayan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Zanlı, ifadesinde suçunu itiraf etti. Ayrıca, yakalanmadan önce başka bir kişiyi daha vurmak istediği iddia edildi. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

15.05.2024 17:51
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde, tüfekle 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Beyhekim Mahallesi Şafak Caddesi'ndeki evde Hasan A'yı (32) tüfekle ve bıçakla ağır yaralayan daha sonra Yazır Mahallesi Topak Sokak'taki iş yerinde Necati Şadi Kılıç'ı (29) tüfekle öldüren Mevlüt T'yi (37) yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, güvenlik kamerası kayıtları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda zanlıyı, yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin, ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Zanlının, yakalanmadan önce İrem E'yi de (29) vurmak istediği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Selçuklu, Konya, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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