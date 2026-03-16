Konya\'da Ümmet İftarı Geleneksel Olarak Yapıldı

Konya İHH İnsani Yardım Derneği tarafından Kapu Camisi'nde "Ümmet İftarı" programı gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda katılımcılar simit, çorba, su ve hurma ile iftar yaptı.

Konya'daki Kapu Camisi'nde yıllardır sürdürülen "Ümmet İftarı" geleneği her ramazan ayında binlerce kişiyi aynı sofrada bir araya getiriyor. Kent merkezindeki tarihi camide kurulan uzun iftar sofralarında, gönüllüler tarafından hazırlanan iftariyelikler, akşam ezanının okunmasıyla vatandaşlara ikram ediliyor. Caminin de içinde bulunduğu Bedesten Çarşısı'na da kurulan iftar sofrasında bir araya gelen Müslümanlar, farklı bir atmosferde topluca iftar yapıyor.

Program, katılımcıların birlikte iftar yapmasıyla sona erdi.