Konya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığı ihbar edilen ikamete operasyon düzenledi.
Ekipler, aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
İkametteki B.T, M.K, Z.T. ve M.K. gözaltına alındı.
Zanlılardan B.T. ve M.K. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen M.K. ve Z.T. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
