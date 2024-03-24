Konya'da durdurulan araçta uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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Konya'da durdurulan araçta uyuşturucu hap ele geçirildi

Konya\'da durdurulan araçta uyuşturucu hap ele geçirildi

Konya'nın Kulu ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, araç sürücüsü H.K. üzerinde 56 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliyle birlikte yapılan detaylı aramada ise araçta gizlenen 546 adet uyuşturucu hap ve nakit para bulundu. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

24.03.2024 20:33
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Konya'nın Kulu ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu hap ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Camikebir mahallesinde 138411 Sokak'ta şüphelenilen bir otomobili durduran polis ekipleri araç sürücüsü H.K. üzerinde yaptığı aramada üzerinde 56 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.K. araçla birlikte emniyete götürülürken araçta yapılan detaylı aramada gizlenen 546 adet daha uyuşturucu hap ve nakit para bulundu.

Şüpheli hakkında TCK 188 ve TCK 191 suçlarından emniyetteki yapılan işlemin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Konya, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

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