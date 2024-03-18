Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Konya\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 477 gram sentetik uyuşturucu ve 2 gram esrar ele geçirildi. İki şüpheli, sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

18.03.2024 12:55  Güncelleme: 13:18
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Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Konya İl emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmaları kapsamında İstanbul plakalı bir aracın Konya'ya uyuşturucu madde getireceğini belirledi.

Plakası belirlenen araç takibe alındı. Şüpheli aracı D-300 kara yolu İstasyon Kavşağında durduran ekipler, araçta bulunan H.A. ile H.U'yu gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde arama yapan ekipler H.U. isimli şüphelinin üzerinde bir miktar uyuşturucu bularak el koydu.

Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 477 gram sentetik uyuşturucu ve 2 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, İstanbul, Akşehir, Konya, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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