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Konya'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı

Konya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli bir çekiciyi durdurarak yapılan aramada 3 kilogram uyuşturucu ele geçirdi. Ayrıca Harmancık Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda ise 4 kilo 550 gram esrar, 2 kök Hint keneviri ve uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Konya\'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı
10.01.2024 - 14:55,
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Konya'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uygulama noktalarının birinde, kazalı araç taşıyan çekiciyi şüphe üzerine durdurdu.

Çekici üzerindeki araçta yapılan aramada, 3 kilogram uyuşturucu bulundu.

Meram ilçesi Harmancık Mahallesi'nde, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik bir eve düzenlenen operasyonda ise 4 kilo 550 gram esrar, 2 kök Hint keneviri ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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