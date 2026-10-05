Konya'da vatandaşlar geçim sıkıntısını anlattı, esnafın işleri yarı yarıya düştü - Son Dakika
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Konya'da vatandaşlar geçim sıkıntısını anlattı, esnafın işleri yarı yarıya düştü

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Konya\'da vatandaşlar geçim sıkıntısını anlattı, esnafın işleri yarı yarıya düştü
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Konya'da vatandaşlar, ekonomik koşullar ve artan fiyatlar nedeniyle geçim sıkıntısı yaşadıklarını anlattı. Bazı vatandaşlar harcamalarını kısmak zorunda kaldığını söylerken, bir esnaf işlerinin yarı yarıya düştüğünü, bir emekli ise ekonominin düzeleceğini ifade etti.

Haber: Taner ÖZAY

(KONYA) – Konya'da vatandaşlar, ekonomik koşulların geçimlerini zorlaştırdığını belirterek yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Konyalı bir vatandaş, artan fiyatlar karşısında ihtiyaçlarını gideremediklerini söyleyerek, "5 kilo alacağımıza 1 kilo alıyoruz. 1 kilo alacağımıza yarım kilo alıyoruz. İdare ediyoruz yani. Durumumuz kötü" dedi.

Konya'da vatandaşlar, ekonomik koşullar ve geçim sıkıntısına ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Bazı vatandaşlar artan fiyatlar nedeniyle harcamalarını kısmak zorunda kaldıklarını belirtirken, bazıları ise geçinebildiklerini ve ekonominin ilerleyen dönemde düzeleceğine inandıklarını söyledi.

Ekonomik koşullardan memnun olmadığını belirten bir vatandaş, şunları söyledi:

"5 kilo alacağımıza 1 kilo alıyoruz. 1 kilo alacağımıza yarım kilo alıyoruz. İdare ediyoruz yani. Durumumuz kötü. Açık ve net konuşayım; bize geldiği zaman enflasyon düşük. Düşük gösteriyor. Zam verecek olunca bize, emekliye bir şey yok. Hemen enflasyonu düşük gösteriyor. Bize çay kaşığıyla veriyor, kendileri kepçeyle götürüyor. Yani bizim hükümetin durumu bu. Memnun değiliz. İnşallah önümüze bir sandık gelir. Bizim yapacağımız bir şey var, bekliyoruz."

"PARAM AY BAŞINA YETSİN DİYE BİR ÇAY, BİR SİMİT YİYORUM"

Kendisinin geçinebildiğini ancak geçinemeyenlerin de bulunduğunu söyleyen bir emekli ise, "Vallahi adama göre değişir ama ben alabiliyorum. Yani alamayan da var. Çok insan var, çalışmıyor. Mesela ben emekliyim ama yetiyor yani. Şükrediyorum. Ekonomi şu an çok iyi değil ama bu zamanla düzelecektir. Özellikle seçim dönemine yakın düzelecektir diye inanıyoruz" diye konuştu.

Günlük harcamalarını kısmak zorunda kaldığını anlatan bir başka vatandaş da, "Sabah kalkıyorum, bir çay bir simit yiyorum, param ay başına yetsin diye. Yani normal bir kahvaltı yemiyorum. Tabii bir simit, bir çay 50-60 lira. Ben her gün bunu yiyorum. Kahvaltı yesem 150 lira, sonunu getiremem ayın."

"NEBATİ'NİN DÖNEMİNİ ŞU AN MUMLA ARIYORUZ"

İşlerinin düştüğünü belirten bir esnaf ise mevcut ekonomi politikalarını eleştirerek, şunları söyledi:

"Şu anda işler çok kötü ama ekonomi... Bilemiyorum, bu Mehmet Şimşek nasıl yönetiyor? Nebati'ye çok kızıyorlardı da o günleri mumla arıyoruz. Faizleri yükselttiler. Dolar, avro yükseldi. Ondan sonra faiz yükseldi. Bizim işler yarı yarıya düştü. Gidin şu anda esnaflara sorun; herkesin diyeceği, minimum yüzde 40 iş düşük. Şimdi alt tarafa para yayılmadığı zaman, o zaman herkesin işi düşüyor. Yarın işler düştüğü zaman hırsızlık artar, uğursuzluk artar. Para kazanamayan bir adam ne yapacak? İşte böyle yasaklı madde satmaya yöneliyorlar. İnsanlar ya kumar oynuyorlar; işte fon vurgununda olduğu gibi, insanlar biraz para kazanmak istiyor. Enflasyona karşı parasını korumak istiyor."

Bir başka vatandaş ise zaman zaman istediğini alamadığını ancak mevcut durumuna şükrettiğini belirterek, "Bazen alamıyoruz. Yine buna da şükredelim. İyidir durumumuz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Çalışıyoruz da, yiyoruz da" dedi.

Kaynak: ANKA
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