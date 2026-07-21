Konya'da Yangında 6 Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konya'da Yangında 6 Çocuk Kurtarıldı

Konya\'da Yangında 6 Çocuk Kurtarıldı
21.07.2026 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seydişehir'de bir evde çıkan yangında mahsur kalan 6 çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, 2 katlı müstakil evde çıkan yangında içeride mahsur kalan 6 çocuğu, itfaiye ekipleri kurtardı. Dumandan da etkilendikleri belirlenen 6 çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Kızılcalar Mahallesi 153385'inci Sokak'taki 2 katlı müstakil evde, saat 14.30 sıralarında, yangın çıktı. Suriye uyruklu ailenin oturduğu evden duman yükseldiğini gören ve çocuk çığlıkları duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Anne ve babanın kapıyı kilitleyip işe gittiğini tespit eden ekipler, kilitli kapıyı açıp içeri girerek evde mahsur kalan Aişe, Nisren, Yasemin, Azize, Fatma ve Ahmet El Ahmet'i evden çıkardı. Dumandan da etkilendikleri belirlenen 6 çocuk, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Öte yandan alevler de ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Seydişehir, Güvenlik, Kurtarma, 3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, Çocuk, Konya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da Yangında 6 Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydın’da piyasa değeri 2 milyon lirayı bulan tonlarca tağşişli ürüne el konuldu Aydın’da piyasa değeri 2 milyon lirayı bulan tonlarca tağşişli ürüne el konuldu
İngiliz futbol efsanesi Kevin Keegan hayatını kaybetti İngiliz futbol efsanesi Kevin Keegan hayatını kaybetti
Fatih’te polis aracının motosiklete çarptığı kaza kamerada: 2’si polis 3 yaralı Fatih'te polis aracının motosiklete çarptığı kaza kamerada: 2'si polis 3 yaralı
Şişli’de yol kenarındaki yeşil alanda erkek cesedi bulundu Şişli'de yol kenarındaki yeşil alanda erkek cesedi bulundu
Güney Afrika’da bir haftalık güvenlik operasyonlarında 17 bin 583 kişi gözaltına alındı Güney Afrika'da bir haftalık güvenlik operasyonlarında 17 bin 583 kişi gözaltına alındı
Özel, “Çağrı heyeti“ başkanlığına Murat Karayalçın’ı önerdi Özel, "Çağrı heyeti" başkanlığına Murat Karayalçın'ı önerdi

18:42
Fenerbahçe, Galatasaray’ın en golcü ismini transfer etti
Fenerbahçe, Galatasaray'ın en golcü ismini transfer etti
18:37
Trump: Husiler, Kızıldeniz’i kapatırsa icabına bakarız
Trump: Husiler, Kızıldeniz'i kapatırsa icabına bakarız
18:35
Bodrum’da köpek saldırısına uğrayan Eda Ece hastanelik oldu
Bodrum'da köpek saldırısına uğrayan Eda Ece hastanelik oldu
18:15
Özgür Özel’in yeni parti açıklaması sonrası CHP’de istifa dalgası
Özgür Özel'in yeni parti açıklaması sonrası CHP'de istifa dalgası
18:11
Gürsel Tekin, CHP çatısı altında kalacak belediyeleri duyurdu: İlk kez burada ifade edeceğim...
Gürsel Tekin, CHP çatısı altında kalacak belediyeleri duyurdu: İlk kez burada ifade edeceğim...
17:53
Fatma Soydaş hakkında gözaltı kararı
Fatma Soydaş hakkında gözaltı kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 19:08:36. #7.12#
SON DAKİKA: Konya'da Yangında 6 Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.