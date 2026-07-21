Konya\'da Yangında 6 Çocuk Kurtarıldı

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, 2 katlı müstakil evde çıkan yangında içeride mahsur kalan 6 çocuğu, itfaiye ekipleri kurtardı. Dumandan da etkilendikleri belirlenen 6 çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Kızılcalar Mahallesi 153385'inci Sokak'taki 2 katlı müstakil evde, saat 14.30 sıralarında, yangın çıktı. Suriye uyruklu ailenin oturduğu evden duman yükseldiğini gören ve çocuk çığlıkları duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Anne ve babanın kapıyı kilitleyip işe gittiğini tespit eden ekipler, kilitli kapıyı açıp içeri girerek evde mahsur kalan Aişe, Nisren, Yasemin, Azize, Fatma ve Ahmet El Ahmet'i evden çıkardı. Dumandan da etkilendikleri belirlenen 6 çocuk, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Öte yandan alevler de ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.