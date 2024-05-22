Konya'da Yaralı Balaban Kuşu Koruma Altına Alındı - Son Dakika
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Konya'da Yaralı Balaban Kuşu Koruma Altına Alındı

Konya\'da Yaralı Balaban Kuşu Koruma Altına Alındı

Konya Büyükşehir Belediyesi, nesli tükenme tehlikesi altındaki yaralı balaban kuşunu koruma altına aldı. Kuş, Konya Atıksu Arıtma Tesisinde bulunarak güvenlik ekipleri tarafından bulundu ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

22.05.2024 15:15
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Konya'da yaralı bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki balaban kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce koruma altına alındı.

Konya Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yaralı balaban kuşunun, güvenlik ekipleri tarafından koruma altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Konya Atıksu Arıtma Tesisimizin ormanlık sahasında bitkin halde bulunan ve nesli tehlike altında olan yaralı balaban kuşu, güvenlik ekiplerimiz tarafından bulundu. Tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi." bilgisi verildi.

Kaynak: AA

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