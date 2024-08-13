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Konya'da Yaz Kur'an Kursları Bitirme Şenliği düzenlendi

Din İşleri Genel Müdürü Kondi:

"Bu aziz milletin manevi imarını gerçekleştirmeye çalışıyoruz"

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde Yaz Kur'an Kursları Bitirme Şenliği düzenlendi.

Beyşehir İlçe Müftülüğü tarafından Vuslat Parkı'nda düzenlenen Yaz Kur'an Kursları Bitirme Şenliğine katılan Şaban Kondi, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de sadece yaz dönemi Kur'an kurslarında 3 milyona yakın okuyan öğrenci bulunduğunu vurgulayarak, "Bu çocuklarımızı bizim Kur'an kurslarımıza, camilerimize, sevgi ve muhabbet yuvalarına gönderen anne ve babalardan Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Camilerimizi sevdiren, Kur'an kurslarımızı adeta sevgi merkezi haline getiren o fedakar din gönüllüsü, din görevlisi hocalarımıza da canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Konya İl Müftüsü Ali Öge de konuşmasında, Konya'da Yaz Kur'an kurslarına devam eden 110 bin öğrenci içerisinde, Beyşehir ilçesinin de düzenlenen bu etkinlikle yürütülen çalışmalara büyük bir katkı sunduğunu vurgulayarak, "En hayırlı iş, Kur'an ile insanları buluşturmaktır. Ben yavrularımızın hepsini alınlarından öpüyorum" ifadelerini kullandı. Beyşehir İlçe Müftüsü Gökhan Becerikli de ilçe genelinde bu yaz döneminde 192 Kur'an kursu sınıfında 3 bin 759 çocuğu misafir ettiklerini belirtti.

Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar ise, her yıl olduğu gibi bu yıl da Diyanet İşleri Başkanlığının belirlediği çerçevede, Beyşehir'de hem camilerde hem de belirlenen okullarda Kur'an kursları açtıklarını vurgulayarak, "Bu kurslarda sadece Kur'an öğrenme değil, Kur'an öğrenmenin yanında dinimizin özü olan güzel ahlak, insana ve doğaya saygı, Peygamberimizin sünneti, vatan ve millete bağlılık, devlet ve bayrak sevgisi gibi milli ve manevi konular da işlenmiştir" dedi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, düzenlenen Yaz Kur'an Kursları ile programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Mehteran gösterileri ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda seslendirilen ilahiler, Kur'an Kursu öğrencilerinin gösterileri, düzenlenen yarışmalar yer aldı. Öğrencilere çeşitli hediyeler verilirken, çekilişlerle sürpriz ödüller de verildi. Öğrenciler, alanda kurulan eğlence parkurunda gün boyunca doyasıya eğlendi. Program, yemek ikramı ile son buldu.