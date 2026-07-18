Konya'da Yeni Dron Sistemi: Gökmen - Son Dakika
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Konya'da Yeni Dron Sistemi: Gökmen

Konya\'da Yeni Dron Sistemi: Gökmen
18.07.2026 10:20
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Konya'da hayata geçirilen Gökmen dron sistemi, güvenlik hizmetlerinde anlık görüntü ve hızlı müdahale sağlıyor.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, güvenlik hizmetlerinde anlık takip ve hızlı müdahaleye olanak sağlayan "Gökmen" dron sistemi hayata geçirildi.

Kent merkezi ile Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerinin tamamında hizmet verebilmesi için 6 ayrı noktaya konuşlandırılan yapay zeka destekli dronlar, emniyet birimlerinin havadaki gözü olacak.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne düşen ihbarla, adrese doğrudan intikal edebilme özelliğine sahip dronlar, olay yerinden anlık görüntü aktarımı sağlayarak, ekiplerin öngörü kazanmasına ve müdahalesine yardım edecek.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Keskin, 112 Acil Çağrı Merkezi Yerleşkesindeki yeni dron sisteminin tanıtım toplantısında, basın mensuplarına, huzur şehri Konya'yı, daha güvenli hale getirmek için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Yapay zeka destekli otonom olarak çalışan "Gökmen" sisteminin, merkeze ihbar düştüğü andan itibaren adrese doğrudan intikal ettiğini anlatan Keskin, "Ekiplerimiz henüz olay yerine ulaşamadan, havadan görüntü aktararak, ekiplerimizin neyle karşılaşacağını, olayın boyutunu, vahametini ve ne şekilde müdahale edileceğini öngörmemize yardımcı olmak amacıyla kurulmuş bir sistem." diye konuştu.

Keskin, dronların, Konya merkez ve merkezdeki üç ilçeyi kapsayacak şekilde, en uzak noktasına yaklaşık 5 dakikada ulaşabilecek şekilde konumlandırıldığını belirtti.

Çakar ve sesli ikaz sistemi de var

Dronlarla, gelen ihbarın adresine göre, kısa sürede intikalini ve görüntü aktarımını sağlayabildiklerini vurgulayan Keskin, şunları kaydetti:

"Atılan bağlantı adresiyle istenilen kişiler dron görüntülerini anlık olarak izleyebilmekte. Gece vakti, yangın, kayıp kişi aramasında kızılötesi, gece görüşü ve termal kamera özellikleri sayesinde daha verimli çalışıyoruz. Trafikte hatalı park veya yoğunluk oluşan yerlerde de bize çok yardımcı oluyor. Bu anlamda Türkiye'de kurulan ilk sistem. Otonom olarak, en yakın noktadan, operatörlerin müdahalesine gerek duymadan adrese gidebilen ve anlık görüntü aktarabilen bir sistem. Ayrıca dronlarda çakar ve sesli ikaz sistemi özellikleri var."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Yapay Zeka, Teknoloji, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Güncel, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da Yeni Dron Sistemi: Gökmen - Son Dakika

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